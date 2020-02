Ultme Roma, Cristnate parla dopo la vittoria con il Gent

Ultime As Roma Cristante | Roma-Genoa 1-0, i giallorossi tornano alla vittoria e lo fanno in Europa League contro il Gent. Decide il gol nel primo tempo di Carles Perez che alla sua prima partita da titolare con la maglia giallorossa fa tornare il sorriso a Fonseca e i tifosi della Roma. Importante la rete inviolata per la Roma che la ritrova dopo molto tempo, soprattutto in vista del match di ritorno in Belgio.

Roma, Cristante: “Seguiamo Fonseca, era importante uscire dal momento negativo”

“Il mister ha le sue idee, noi stiamo cercando di metterle in campo nel miglior modo possibile. Quando siamo più alti e abbiamo più la palla viene meglio il suo gioco. Non siamo nel nostro miglior momento, lo sappiamo ed è sotto gli occhi di tutti. Oggi era importante tornare alla vittoria, non prendere gol e fare una vittoria anche senza per forza il bel gioco. Gioco in una posizione ben precisa, ha voluto il mister così. L’importante è cercare di dare l’equilibrio nel miglior modo possibile. Non prendere gol è la cosa più importante in questo momento. Il calcio è questo, ci sono momenti buoni e difficili. Spesso ci sono dei blocchi per momenti difficili dove tutto insieme va male. La vittoria era importante, ci ha dato fiducia in vista del ritorno e di questo periodo”.