Roma-Gente, le parole di Carles Perez

Ultime As Roma Carles Perez | Arrivato nel mercato di Gennaio dal Barcellona, Carles Perez è pronto a mettersi in mostra con la Roma. Dopo un primo periodo di appannamento, il calciatore ora è pronto a dimostrare il proprio valore. Nelle prime settimane sono arrivate anche le critiche, ma più che altro uno spronare il calciatore a fare meglio in vista della fine della stagione. Intanto, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma-Gent, match d’andata per i sedicesimi di finale d’Europa League, è intervenuto lo stesso calciatore ai microfoni di Roma Tv. Queste le sue dichiarazioni:

Ultime Roma, Perez: “C’è tanta fiducia, voglio segnare e ringraziare Fonseca”

“Stiamo lavorando bene da tutta la settimana su questa partita, è molto importante per noi. Speriamo di ottenere un risultato che ci metta in buone condizioni in vista della gara di ritorno. Il Gent farà la sua partita e lo sappiamo, ma ho fiducia in questa squadra e nel gruppo. Tutti sappiamo ciò che dobbiamo fare per noi e per i tifosi che sono allo stadio a sostenerci. Felice della prima partita da titolare con questa maglia, voglio cogliere l’occasione che mi sta dando il mister Fonseca, sarebbe bellissimo segnare o anche fare un assist per uno dei miegi compagni di squadra. Vogliamo portare il risultato a casa”.