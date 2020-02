Ultime Napoli, infortunio Koulibaly: salta il Brescia e quasi sicuramente anche il Barcellona

Ultime Napoli – Infortunio Koulibaly | Ha parlato poco fa il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, rivelando la situazione legata all’infortunio di Kalidou Koulibaly. Il calciatore senegalese non è al meglio, non sembra aver recuperato del tutto dalla sfida disputata contro il Parma – prima sulla panchina di Gattuso – trovando sempre una ricaduta sul problema muscolare che lo tormenta da ormai un po’ di tempo. E’ per questo che il Napoli lo terrà a riposo per altri giorni, così come annunciato dall’ex allenatore del Milan. Non ci sarà fretta per recuperarlo in vista del Barcellona. Dunque ecco, non solo salterà la prossima sfida di campionato perché non è convocato al match contro il Brescia, ma salterà quasi sicuramente anche l’impegno europeo contro il Barcellona. Saranno gli esami strumentali, assieme alle sensazioni che annuncerà il calciatore, a dire di più sul suo possibile rientro. Lo ha detto lo stesso tecnico in conferenza stampa: “Inutile metterlo a disposizione e in campo, per poi riperderlo”.

Notizie Napoli, Koulibaly escluso dai convocati per infortunio, Llorente anche: la lista completa

Non è stato convocato dunque il difensore senegalese, Kalidou Koulibaly. Stessa sorte per Llorente, che non ci sarà per influenza. Ritornano Lozano e Allan. Di seguito, ecco la lista completa dei convocati di Gennaro Gattuso, annunciati dal Napoli attraverso i propri canali social ufficiali: Meret, Ospina, Karnezis; Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Ghoulam, Manolas; Demme, Allan, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Lobotka; Callejon, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Milik.