Inter, Vecino: “Risultato importante, io sto bene e sento la fiducia”

Ludogorest-Inter 0-2, parla Matias Vecino

Ultime Inter Vecino | Europa League, sedicesimi di finale d’andata. L’Inter di Conte vince 0-2 sul campo del Ludogorets. Bottino importante quello dei nerazzurri ottenuto in Bulgaria grazie al gol di Eriksen (primo gol in nerazzurro) ed al rigore di Romelu Lukaku nel finale. Decisivo il danese nella ripresa, con l’Inter che dopo lo 0-0 riesce a sbloccarsi nel secondo tempo. Intanto, a fine gara, ha parlato Matias Vecino, che a gennaio sembrava ad un passo dalla cessione. Su di lui c’era il forte interesse dell’Everton di Carlo Ancelotti in Premier League.

Ultime Inter, le parole di Vecino nel post Europa League

Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, dopo la vittoria contro il Ludogorets ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’important vittoria della squadra in vista del match di ritorno. Queste le sue parole:

“Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice con il Ludogortes. Loro volevano fare bella figura e risultato in casa propria. Nel primo tempo non abbiamo giocato bene e lo sappiamo, poi abbiamo parlato nell’intervallo e nel secondo tempo siamo riusciti a fare meglio grazie al pressing più alto.

Nel derby dovevamo alzare il ritmo per forza dopo quel primo tempo, con la Lazio uguale nel finale per aver subito il ribaltone. Giocando così tanti incontri ravvicinati è normale non avere sempre la giusta intensità per tutta la gara. Dobbiamo essere bravi a gestire le energie.

L’obiettivo è sempre quello di vincere. Ora c’è la Sampdoria poi di nuovo il Ludogorets, pensiamo una gara alla volta. Io sto bene e sento la fiducia, sono contento”.