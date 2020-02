Ultime Inter, infortunio Handanovic: si allungano i tempi di recupero

Ultime Inter: Handanovic, anche stasera sarà assente

Ultime Inter Handanovic | Antonio Conte si gode la sua Inter, e stasera cercherà di schierarla in campo nel miglior modo possibile per l’importante sfida di Europa League contro il Ludogorets. I nerazzurri anche stavolta saranno costretti a rinunciare a qualche pedina importante, come ad esempio Handanovic. Il portiere sloveno si è recentemente infortunato, ed è già qualche partita che non può scendere in campo. Nelle ultime ore si era parlato di un suo ritorno tra i pali stesso oggi, ma a quanto pare ci sono state altre complicazioni.

Attualmente il capitano nerazzurro non ha voluto forzare troppo la mano, e di conseguenza il tutto rischia di slittare a settimana prossima, magari per la sfida di ritorno. Stasera la sua assenza è molto probabile, stesso discorso in campionato. Una beffa atroce per Conte, il quale anche stavolta non avrà a disposizione uno dei suoi giocatori più importanti. Questo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

Notizie Inter: Padelli ancora riconfermato

L’infortunio di Handanovic sta condizionando non poco l’Inter, che nelle ultime apparizioni ha sicuramente avuto meno sicurezza nel reparto difensivo. Dall’altra parte però verrà data ancora una volta la totale fiducia a Padelli, che rispetto al match di “esordio” contro il Milan, sta apparendo in continua crescita di prestazioni. Intanto per Handanovic si pensa ad un rinnovo, i dettagli.