Caos Barcellona, guerra tra Abidal e Messi

Ultime notizie Barcellona Messi Abidal | Clamoroso quanto accaduto negli ultimi giorni in casa Barcellona. Periodo negativo in campo e fuori. Abidal contro Messi, ancora una volta. Scoppia il caso Barcellona. Cadena Ser, noto quotidiano spagnolo, ha accusato il Barcellona di aver pagato un milione di euro alla società privata I3 Ventures per screditare alcuni giocatori dello stesso Barcellona sui social network. Pubblicato un dossier di 36 pagine. Le persone prese di mira sono: Leo Messi e sua moglie Antonela, Piqué, Xavi, Guardiola. Intanto, a distanza Abidal e Messi si sono scontrati attraverso i media.

Abidal: “Molti giocatori sotto tono. Non è facile trattare quando si parla di profili così importanti. Lui ha sempre detto che la sua casa è il Barça, staremo a vedere. Non so se rinnoverà“.

Poi Messi: “E’ una questione strana. Il presidente ci ha ribadito quello che ha detto pubblicamente, quella che era la situazione, ciò che è accaduto. Ho appreso che ci sarebbero delle prove. Non posso dire altro se non aspettare di vedere come si concluderà questa storia”.

Barcellona, Abidal ancora contro Messi: “I problemi non si risolvono con i media”

“Se c’è qualcosa che ho imparato è che i problemi interni si risolvono all’interno, e non attraverso i media”. Così, Eric Abidal ha risposto su Messi durante la conferenza stampa di presentazione di Braithwaite, attaccante annunciato oggi dal club catalano.