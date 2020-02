Ultime AD Roma, Fonseca: “Non è un buon momento, la squadra non ha fiducia”

Notizie AS Roma | Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo la gara contro il Gent:

Le parole di Fonseca

“Penso che la cosa più importante era vincere e non prendere gol. Abbiamo fatto una paritta di qualità? No, ma era importante vincere per la fiducia, è chiaro a tutti che siamo in un momento difficile, i calciatori hanno lottato, non è stata una partita facile, loro sono una squadra forte. Era importante vincere e non prendere gol.

Uscite? Tolgono fiducia, non dobbiamo rischiare tanto in questo momento. La squadra abitualmente gioca così. Adesso che non ha fiducia dobbiamo essere bravi a non rischiare perchè le linee di passaggi non solo le stesse di un mese fa. I calciatori hanno provato a fare tutto per il meglio, penso che sia stato molto importante vincere qui.

Non sono chiuso al cambiamento. In questa stagione ho cambiato più che mai rispetto alla mia carriera. Non dobbiamo cambiare molto, dobbiamo provare a migliorare quello che la squadra sa fare. E’ vero che ho pensato di cambiare sistema di gioco ma non devo dare segnali che possono non aiutare. Non sono chiuso, quando penserò di dover cambiare lo farò.