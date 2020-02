Tweet on Twitter

Roma-Gent: highlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Ultime Roma, partita molto equilibrata all’Olimpico di Roma a dispetto delle attese. La squadra di Fonseca parte subito benissimo e trova la rete con Carles Perez. L’ex Barcellona viene servito da Dzeko in profondità e di giustezza supera il portiere belga. La gara sempre in discesa ma lentamente la Roma si abbassa e concede campo agli avversari. Nella ripresa sono gli ospiti a fare collezione di palle gol ma Diego Lopez è bravo e fortunato a tenere in piedi il risultato. Nel finale Kolarov di testa va ad un passo dal 2-0 a il suo colpo di testa viene respinto dal portiere.