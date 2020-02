Risultati Europa League, sedicesimi di finale d’andata: vince l’Inter

Europa League – I risultati delle gare delle 18.55 | Risultati Europa League, via ai sedicesimi di finale con l’Inter in campo delle Italiane. In attesa della Roma che giocherà alle ore 21:00 con il Gent all’Olimpico.

Ludogorets-Inter: 0-2, succede tutto nella ripresa

Vince l’Inter in Bulgaria grazie al gol di Eriksen ed al rigore di Romelu Lukaku. La squadra di Conte non punge per tutto il corso del primo tempo. Nella ripresa però il tecnico inserisce Lukaku ed il copione della partita cambia. Proprio grazie ad un movimento del belga, Eriksen trova il primo gol in nerazzurro con una bellissima conclusione dal limite che piega le mani al portiere e porta l’Inter in vantaggio. Poco dopo è lo stesso danese a cercare ancora il gol ma questa volta il suo destro prende in pieno la traversa e torna nei piedi del calciatore arrivato a gennaio dal Tottenham. Nel finale rigore per i nerazzurri dal dischetto va Lukaku che non sbaglia.

Si concludono le gare d’andata delle partite delle 18:55. Tanti risultati a sorpresa in queste prime partite, tra cui la sconfitta per 2-0 dell’Ajax. Pareggia il Manchester United e vince nettamente l’Eintracht Francoforte, come lo Sporting Lisbona.

