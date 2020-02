Europa League, i risultati dei sedicesimi di finale d’andata: vince la Roma

Risultati Europa League, sedicesimi di finale d’andata: vince anche la Roma

Europa League – I risultati delle gare delle 21:00 | Risultati Europa League, via ai sedicesimi di finale con la Roma in campo delle Italiane dopo la vittoria dell’Inter. Anche i giallorossi portano la vittoria a casa, così come l’Inter e l’Atalanta in Champions League. Battuto 1-0 il Gent all’Olimpico.

Roma-Gent: 1-0, chiusa al primo tempo

Vince la Roma di Fonseca che ritrova il sorriso dopo un periodo negativo. Decide nel primo tempo Carles Perez che va in gol alla sua prima partita da titolare con la maglia giallorossa. Il calciatore aveva promesso impegno e un gol al suo allenatore Fonseca che ha puntato e creduto su di lui per una partita così importante. La Roma torna a vincere con il gol decisivo nel primo tempo del nuovo acquisto arrivato dal Barcellona. Importante la rete inviolata per la Roma che la ritrova dopo molto tempo, soprattutto in vista del match di ritorno in Belgio della prossima settimana.

Risultati Europa League: sedicesimi di finale d’andata, le gare delle 21:00. Vince la Roma

Si concludono le gare d’andata delle partite delle 21:00. Tanti risultati a sorpresa in queste prime partite di sedicesimi di Europa League.