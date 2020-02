Real Madrid-Sergio Ramos, difficoltà di rinnovo: ci sono Juventus e Inter | La prossima stagione potrebbe essere l’ultima di Sergio Ramos con il Real Madrid. Lo storico capitano dei Blancos è in scadenza di contratto nel 2021 e al momento non c’è alcun accordo circa il rinnovo per ulteiori stagioni. In Spagna si parla di un suo addio, con Italia e Francia possibili destinazioni.

Real Madrid: pericoli Juventus e Inter per Sergio Ramos

Dopo 15 anni al Real Madrid, Sergio Ramos può dire addio. Stando a quanto riferisce AS, Ramos vorrebbe prolungare il vincolo contrattuale di altri due anni, portando la scadenza al 2023 quando avrà compiuto 37 anni. Il Real Madrid, a sua volta, non ha alcuna fretta di ridiscutere l’accordo: si arriverà alla naturale scadenza del contratto, si valuterà il rendimento del calciatore e quindi il prolungamento. Intanto Paris Saint-Germain, Inter e Juventus inziano a studiare il possibile colpaccio.

Sergio Ramos, le possibili destinazioni

Nei giorni scorsi era circolata l’ipotesi Paris Saint-Germain che potrebbe perdere un leader come Thiago Silva, in orbita Milan. Anche la Serie A è molto attenta agli sviluppi di calciomercato che potrebbero riguardare Sergio Ramos. La Juventus potrebbe provare l’assalto al centrale spagnolo avendo dalla sua anche Cristiano Ronaldo, grande amico di Ramos che potrebbe giocare un ruolo decisivo nella trattativa.

Anche l’Inter dopo i colpi Lukaku ed Eriksen sta inziando a far gola a tanti campioni provenienti dall’estero. Sergio Ramos potrebbe essere il profilo giusto per il definitivo salto di qualità della squadra di Antonio Conte.