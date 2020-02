Roma, Zeman: “Fonseca e squadra non si capiscono. Era Pallotta? Tanta disorganizzazione”

Notizie Roma: parla l’ex Zeman

Notizie Roma Zeman | Una parte di stagione davvero molto complicata per la Roma, la quale arriva 5 sconfitte nelle ultime 7, e che comincia seriamente ad accusare un momento decisamente negativo dal punto di vista fisico e mentale. I giallorossi sembrano cambiati rispetto a qualche tempo fa, e Fonseca sta facendo fatica a riprendere le redine della situazione. Del momento attuale è tornato a parlare un grande ex, Zeman, il quale ha detto la sua in un’intervista a La Gazzetta dello Sport:

“Su Fonseca? L’allenatore dice cose, ma non c’è intensità ed aggressività. Ci sono stati tanti infortuni, spero che quei giocatori vengano recuperati. Credo che allenatore, giocatori e società non si capiscano, spesso le complicazioni nascono da questo. Sull’era Pallotta? Io mi sono trovato male, non c’è ordine, ma soltanto disorganizzazione”.

Roma: tutto da dimenticare, ora si riparte

Un 2020 quasi disastroso per la Roma, la quale sembra essere una squadra totalmente diversa da quella vista da prima di gennaio. Le prestazioni sono in calo, la difesa non appare più solida come prima, e in attacco solo Dzeko non può bastare. Il momento è negativo più che mai, e solo Fonseca può fare qualcosa, adesso in particolare. Il tecnico si sente carico per il match in Europa League, questa la sua conferenza stampa.