Notizie Ludogorets, il tecnico Anicet: “Sono forti, abbiamo provato a batterli”

Ultime Inter ! Anicet tecnico del Ludogorets, ha parlato dopo la sconfitta rimediata in Europa League contro l’Inter in conferenza stampa:

Ultime Inter, parla il tecnico del Ludogorets

“Abbiamo provato a fare la nostra partita, ma alla fine l’Inter ha vinto 2-0. I nerazzurri sono un’ottima squadra, ma siamo un po’ delusi dal risultato. Abbiamo avuto alcune occasioni per andare in gol ma abbiamo sbagliato, potevamo fare meglio. Quando è entrato Lukaku si è fatta dura per noi.

Romelu è un attaccante fortissimo, ci ha messo in difficoltà. Il suo ingresso ha cambiato la gara. Al ritorno sarà sicuramente durissima, ma dobbiamo crederci. Certe cose accadono solo se credi di fare risultato. L’Inter è in vantaggio di due reti, dobbiamo cercare di giocare meglio per fare risultato”.