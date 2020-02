Notizie Juventus, Rugani: “Ovvio che voglio giocare di più”

Daniele Rugani ha rilasciato un’intervista a Sky Sport questo pomeriggio soffermandosi sul prossimo impegno della Juventus in Champions League ma anche sulle sue volontà di trovare più spazio nelle rotazioni di Maurizio Sarri.

“Come ogni giocatore spero di giocare di più ma cerco di farmi trovare pronto quando la squadra ha bisogno di me“, queste le parole del centrale bianconero. In effetti il suo minutaggio quest’anno è ancora più risicato rispetto a quanto non accadesse l’anno scorso, nonostante l’infortunio di Chiellini. Il tecnico toscano, che si è sempre speso con parole di favore nei suoi confronti, gli ha preferito spesso Demiral come alternativa ora a Bonucci, ora a De Ligt. In totale, i suoi minuti sono stati 540, con soltanto 2 presenze in Serie A (contro Genoa e Brescia), 2 in Champions League e 2 in Coppa Italia. Non a caso, i rumour di un suo addio si fanno sempre più insistenti.

“Sentiamo l’emozione delle fasi finali“, prosegue il difensore a proposito del prossimo impegno in Champions contro il Lione, “andremo là per fare la partita e per segnare, sarà difficile ma sarà anche bello e siamo pronti, perché è uno dei nostri obiettivi di quest’anno“. Infine un commento sulla vittoria dell’Atalanta: “Per me non è una sorpresa. La conosciamo e ci ha abituato a queste imprese ma tutto è aperto in vista del ritorno“.