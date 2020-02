Notizie Inter, Conte: “Handanvic in campo solo quando sarà pronto”

Ultime Inter | Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport:

Notizie Inter, parla Conte a Sky Sport dopo la gara

Vittoria?

“Sì, nel primo tempo i ritmi sono stati bassissimi, ci siamo adeguati alla partita. Poi nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa e trovato ritmo, il giro palla è stato veloce. Abbiamo segnato e creato altre occasioni”.

Avversari studian?

“Lo facciamo per avere soluzioni alternative, vedendo di volta in volta qual è il miglior modo di attaccare, l’unica costante sono le due punte”.

Eriksen non è in condizione?

“Seve lavorare. Penso che possa fare molto meglio di quanto si è visto oggi. Sono contento perché il gol da fiducia ma ha bisogno di alzare i ritmi. Ancora non ha trovato la giusta condizione fisica, ma siamo tranquilli. Non abbiamo ansie, sappiamo di avere preso un giocatore di qualità che per ora sfruttiamo a gara in corsa. Stiamo sereni, pensiamo a portarlo nella migliore condizione. Io penso al bene dell’Inter e voglio integrarlo nel migliore dei modi”.