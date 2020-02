Brutte notizie per Mihajlovic che perde il centrocampista a causa di un infortunio: con ogni probabilità, i tempi di recupero saranno lunghi.

Ultime Bologna, stop per Svanberg

La striscia di 3 vittorie consecutive è stata interrotta contro il Genoa, ma il risultato non è stato l’unico problema di quella gara. Come riferito da un comunicato della società infatti, Mattias Svanberg (che tra l’altro era intervenuto nel prepartita proprio quel giorno annunciando battaglia) dovrà stare fuori a lungo: “gli esami cui è stato sottoposto Mattias Svanberg dopo un risentimento accusato ieri hanno evidenziato una lesione del semitendinoso della coscia sinistra, con tempi di recupero di 3-4 settimane“. Era già uscito dal campo prematuramente al Dall’Ara domenica scorsa, ma gli esami hanno rivelato come l’infortunio fosse più grave del previsto. Salterà quindi sicuramente le gare contro Udinese, Lazio e Juventus: il tecnico serbo spera di recuperarlo in visto dell’impegno contro la Sampdoria.

Ultimissime Bologna, il punto sugli infortunati

La situazione in casa rossoblu a questo punto diventa drammatica ed il compleanno di Sinisa Mihajlovic non è stato certo accompagnato da buone notizie dall’infermeria. Come riferisce Sky Sport infatti, Krejci, Dijks, Medel, Soriano, Sansone e Santander stanno facendo allenamento differenziato e terapie. L’unico che ha qualche minuta possibilità di esserci contro i friulani sabato prossimo è Soriano, ma il suo status sarà valutato nei prossimi giorni, con un sostanziale pessimismo verso la sua presenza in campo. A questi indisponibili bisogna aggiungere i due squalificati Schouten e Denswil.