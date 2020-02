News PSG, Allegri è il primo nome della lista: futuro in Ligue 1 per l’ex Juve?

News PSG – Allegri | E’ l’allenatore più gettonato per i top club europei. Sì, perché Massimiliano Allegri ha deciso di non accettare qualsiasi squadra gli abbia proposto un contratto, dopo le panchine saltate in Italia e non solo. Napoli e Milan hanno cambiato la guida tecnica, ma Allegri si è presentato nei vari stadi d’Italia solo da spettatore.

In Europa si era vociferato di un approdo al Bayern Monaco, ma nulla è stato concretizzato, così come sulla panchina del Barcellona. Max Allegri vuole scegliere con calma e possibilmente partendo dal ritiro di pre-campionato della prossima stagione, per lavorare ad hoc con il suo futuro gruppo. Non avrebbe voglia di arrivare in corso d’opera, ma occhio alle novità. Il PSG è uscito sconfitto in Champions League, ed è per questo che la panchina di Tuchel non è più così salda quanto prima. Allegri è sempre il primo nome del club transalpino.

Ultime PSG, contatti per il futuro: Allegri potrebbe diventare il nuovo allenatore del club

Altro fumo in casa Paris Saint-Germain: la sconfitta in Champions League, contro il Borussia Dortmund, ha messo ancora più in risalto le voci che vedono una rottura totale tra il tecnico Tuchel con la gran parte dello spogliatoio. Il ricco presidente del PSG, Al-Khelaifi, vorrebbe ripartire da Max Allegri, interessato ormai da tempo del tecnico toscano. Le idee vanno per la prossima stagione, ma nei prossimi mesi potrebbero venir fuori dei clamorosi colpi di scena. Come titolano i colleghi di Calciomercato.it, ci sarebbero stato nuovi contatti tra l’allenatore e il club transalpino. La società dell’emiro, potrebbe puntare tutto sull’ex allenatore della Juventus.