News Napoli: la conferenza di Gennaro Gattuso

News Napoli – Gattuso in conferenza | Ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei partenopei, Gennaro Gattuso. Ha snocciolato diverse questioni nel giorno di vigilia di Brescia-Napoli e nella settimana che anticipa la sfida di Champions League, Napoli-Barcellona. L’allenatore subito parla della questione Allan e della condizione del suo organico: “La condizione dei miei ragazzi è molto buona, abbiamo lavorato molto bene. Lozano non è al 100%, ma sono contento perché si è allenato bene. Con Allan tutto risolto, lo avevo già detto che non avrei portato rancore. Milik anche è in condizione, hanno fatto bene sul campo”.

Sulla gara di domani in vista anche dell’impegno europeo: “La priorità è domani, scenderà la squadra migliore in campo, senza pensare alle altre gare. Con le ‘cosiddette’ piccole abbiamo perso 20 punti. Domani troviamo una squadra e un ambiente che ci vuole mettere in difficoltà. Io penso a domani, non posso pensare al Barcellona. Io leggo di un Barcellona in difficoltà. Se loro sono in difficoltà, noi siamo messi peggio.”.

Su Ghoulam: “Lavora bene, è stato fermo tantissimo tempo, spero di vederlo come l’ho visto nelle ultime due settimane. Gli manca qualcosina, ma dà tanto quando si allena”.

Ancora su Allan: “Lui è un giocatore come gli altri, quando vi ho detto quelle cose è perché non mi ha dimostrato di essersi allenato al meglio. Ha dimostrato però di essere un grande professionista, mettendosi subito a disposizione della squadra”.

Sulla questione multe: “Noi abbiamo un obiettivo soltanto: farci trovare pronti, non è che oggi ci svegliamo e chiediamo cosa è successo. Pensiamo al lavoro, poi vediamo come risolvere la questione”.

Sulla sua esperienza in questi impegni tra campionato e Champions: “Gattuso giocatore riusciva a non pensare alla sfida più ‘importante’ di Champions League. Quando a volte la Juve giocava prima di noi, soffrivo il non riuscire a segnare, guardavo il tabellone con la pressione di chi doveva vincere, perché ci giocavamo il titolo. Questa era l’unica cosa che mi dava un pensiero”.

Tra passare il turno di Champions e ottenere un posto in Europa League? “Semplice la risposta, quinto posto tutta la vita”.

Brescia-Napoli, le parole alla vigilia di Gattuso

Sulle difficoltà vissute al San Paolo: “Io preferisco giocare sempre in casa, abbiamo fatto sempre fatica, ma è una questione di mentalità e di testa. Non è che se fai una partita in casa, è negativo. Il problema è che tantissime volte bisogna annusare il pericolo prima e in casa, per tantissime partite, non l’abbiamo mai fatto. Tanti errori, penso che il problema è stato questo”.

Su Koulibaly: “Bisogna vedere prima a livello strumentale cosa viene fuori, poi la sua sensazione qual è. Inutile metterlo a disposizione e in campo, per poi riperderlo. Lui le sensazioni le conosce meglio di tutti, ci dirà lui come si sente”.

Come si lavora sulla testa, considerando il Barcellona? “Io non so se loro si nascondono e parlano quando non ci sono. Ad oggi non li sento parlare del Barcellona, parliamo solo del Brescia e lavoriamo su questo. Al Barcellona ci arriviamo da sabato, quando ci ritroviamo a Castel Volturno. Parliamo di Balotelli, di Lopez, non di Messi. I giocatori li ho visti molto motivati e sul Brescia”.

Su Elmas, la precisazione: “Il ruolo di Elmas non me lo invento io. Ma in Nazionale vedete come gioca? Vediamo robe diverse se dite che non fa l’attaccante esterno. Vi sbagliate, non gioca più centrale. In Macedonia gioca lì, fa l’attaccante esterno, non la mezza punta. Elmas è un giocatore che non me lo invento io da attaccante esterno. Se parli col ragazzo, gli piace più giocare lì, rispetto che da mezzala. E ve ne dico un’altra, per me può diventare anche una grande mezzala”.