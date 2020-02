Napoli, Messi entusiasta di giocare al San Paolo | Mercoledì prossimo il Napoli affronterà il Barcellona nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Lo scoglio è molto difficile da superare ma la squadra di Gennaro Gattuso proverà a tener testa ai colossi del calcio europeo per tornare a far sognare il San Paolo che per l’occasione sarà gremito.

Napoli, prima volta di Messi al San Paolo

Sarà la prima volta, nella moderna Champions League, che il Napoli ospiterà il Barcellona al San Paolo. Lionel Messi ha rilasciato una lunga intervista al Mundo Deportivo in cui parla della sua curiosità di giocare nello stadio che fu di Diego Armando Maradona.

“E’ da tantissimo tempo che ho voglia di giocare in questo stadio e non ci è mai capitato. Finalmente c’è toccato il Napoli e non vedo l’ora di andare al San Paolo per vedere com’è, anche se è vero che è un altro stadio rispetto a quello dove giocava Maradona perché l’hanno rimodellato e la gente è disposta in modo differente. Sarà molto bello giocare in quello stadio. So bene com’è la gente di Napoli perché “El Pocho” Lavezzi me ne parlava benissimo quando giocavamo insieme. Conosco i napoletani e la pazzia che li lega al calcio”.

Messi sul futuro

Lionel Messi si è soffermato anche sul futuro e sulle voci di un possibile addio al Barcellona ai microfoni del Mundo Deportivo.

“La mia idea è quella di restare sempre qui e finché la gente e la società continueranno a volere la stessa cosa da parte mia non ci sarà mai alcun problema. Tante volte ho avuto la possibilità di andarmene, c’erano diversi club interessati a me che potevano persino pagare la clausola, però non ho mai pensato di lasciare e non lo penso nemmeno ora”.