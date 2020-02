Mercato Juventus, Pellegrini vuole tornare per restare: ci saranno valutazioni

Mercato Juventus: Pellegrini, possibile permanenza dopo il rientro dal prestito

Mercato Juventus Pellegrini | Una stagione davvero straordinaria quella che sta disputando Luca Pellegrini, terzino sinistro della Juventus in prestito al Cagliari. Il giovane giocatore si sta mettendo in luce sotto la guida di Maran, e fin qui ha realizzato ben 4 assist in campionato, e accumulato tantissime ottime prestazioni. Il suo futuro a fine stagione potrebbe cambiare, e lui stesso si è detto pronto al grande salto di qualità, che potrebbe permettergli di affermarsi nella rosa bianconera.

Le intenzioni sono queste, ma chiaramente si dovrà attendere l’attenta valutazione da parte della dirigenza bianconera, che si farà delle domande entro fine campionato. Intanto Pellegrini pare aver scelto il suo futuro, anche stando a quanto riportato da Tuttosport.

News Juventus: Pellegrini buona ipotesi, serve un terzino

Pellegrini sta facendo benissimo in Sardegna, così bene da essersi guadagnato gli elogi da parte di tantissimi addetti ai lavori. La Juventus intanto sta monitorando la sua crescita, e in vista della prossima stagione si potrebbe anche optare per una permanenza. In fondo Paratici si è già messo alla ricerca di altri laterali sinistri in difesa (vedi Emerson Palmieri, i dettagli), anche perchè la sola presenza di Alex Sandro non rassicura per niente.