Ludogorets-Inter, Marotta: “Messi vuole Lautaro? Che orgoglio”

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di Sky poco prima della gara contro il Ludogorets in Europa League.

Le parole di Marotta a Sky

Ludogorets-Inter sta per cominciare, è il momento ideal per fare il punto della situazione assieme al dirigente nerazzurro. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Vogliamo arrivare in fondo a questa competizione senza dubbio. Il desiderio di vedere Eriksen è nostro come dei tifosi, ma l’allenatore sa come impiegarlo, partecipare a 3 competizioni vuole dire avere tutti titolari, l’allenatore che li vede tutti i giorni sa come utilizzarli. Per Handanovic ci vorrà ancora qualche giorno, ma è una valutazione che spetta ai medici, staremo a vedere. Messi vuole Lautaro? Orgoglio per il ragazzo e per quelli che l’anno portato all’Inter, significa anche che forse in lui vede delle qualità come suo erede, può migliorare, avere Messi dalla sua parte non può che essere un aiuto per Lautaro“.