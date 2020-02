Napoli, Fabiàn Ruiz verso il rinnovo | Una stagione altalenante, fatta di tanti bassi e pochi alti, quella di Fabiàn Ruiz con il Napoli. Il centrocampista spagnolo aveva incantato nella prima stagione in azzurro, sotto la guida di Carlo Ancelotti ma in questo campionato non ha affatto entusiasmato tifosi e appassionati di calcio, investito dal momento negativo del club. Nelle ultime uscite con Gattuso, però, sembra aver trovato la verve che ne ha contraddistinto le giocate in passato ed ecco che il Napoli ne sta discutendo il rinnovo.

Napoli, si tenta il rinnovo di Fabiàn Ruiz

Il rinnovo del contratto di Fabiàn Ruiz con il Napoli ha vissuto una fase di stallo dovuta ad altre esigenze di mercato e di rosa, si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Con la Champions League alle porte e la sfida al Barcellona, riprendono i contatti. Proprio perché il Barcellona, insieme al Real Madrid, sono molto attratte dalle qualità del classe ’96. La trattativa per il rinnovo con ritocco del contratto in scadenza nel 2023 continua, prosegue, con una novità di fondo decisamente interessante: è del valore della clausola rescissoria valida per l’estero, più che dell’ingaggio, che le parti discutono. Ovvero: l’entourage dell’andaluso sta provando a contenerla tra i 70 e i 90 milioni di euro e, dunque, a ridurla più o meno della metà rispettoall’iniziale intenzione del club azzurro di fi ssarla a 180 milioni.

Fabiàn Ruiz, i numeri stagionali

Alti e bassi della stagione di Fabiàn Ruiz sono confermati dalle statistiche riguardanti le sue partite. Lo spagnolo ha collezionato 29 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League e, differentemente dalla scorsa stagione, ha messo a segno solo 2 gol e ha fornito solo 2 assist.