Calciomercato Milan, Gabbia: “Voglio restare qui a lungo”

Matteo Gabbia è da quest’anno parte stabile della prima squadra del Milan, anche grazie a qualche infortunio che forse ha accelerato i tempi del suo inserimento: oggi ha fatto il punto dopo questi primi mesi, con uno sguardo anche al mercato.

Calcio mercato Milan, le parole di Gabbia

Visto che in rossonero c’è cresciuto, per lui Milan significa casa e forse c’è una parte in ognuno di noi che non vorrebbe mai lasciarla. Così il giovane centrale classe ’99, nel virgolettato riportato da Sportmediaset: “Il Milan è un sogno che si realizza, vorrei fare una carriera importantissima qui“. Una casa che va ripopolandosi di grandi campioni e magari continuerà a farlo nel futuro, con un contributo decisivo anche per la sua crescita: “Dopo aver visto Ibra dal vivo, spero di vedere anche Thiago Silva. Ibra era un sogno, sarebbe stupendo incontrare Thiago“, conclude il difensore, che dopo l’esordio in Serie A contro il Torino non vuole assolutamente fermarsi. D’altronde se addirittura la sua presenza è stata tra i motivi dell’addio di Caldara, le premesse per una grande carriera ci sono tutte.

Ultimissime Milan, è emergenza in difesa

E meno male che Gabbia c’è. I difensori centrali a disposizione di Pioli in questo momento sono 2 e mezzo: oltre al classe ’99 c’è il titolarissimo Romagnoli ed un Musacchio che si spera possa arrivare a sabato in condizioni almeno accettabili. Qualora non avvenisse, allora la coppia di centrali contro la Fiorentina sarà Gabbia-Romagnoli, visti gli infortuni di Duarte e Kjaer.