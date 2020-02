Calciomercato Milan, Allegri il sostituto di Pioli: Elliott e dirigenza riflettono

Tweet on Twitter

Calciomercato Milan: Allegri favorito per il dopo Pioli, Maldini e Boban insistono

Calcio Mercato Milan Allegri | Il Milan sta vivendo con ogni probabilità la fase più delicata di tutta la stagione. La squadra di Pioli è impegnata in una lunga e tortuosa scalata verso il quarto posto, e intanto tiene viva la speranza in Coppa Italia, dove da qui a breve ci sarà da affrontare la gara di ritorno a Torino. Il tecnico rossonero è stato messo più volte sul banco di prova, e tuttora non gode della massima sicurezza.

I risultati sono arrivati, ma forse ancora non abbastanza da convincere Elliott ad una futuro permanenza anche a fine campionato. Chiaramente saranno fatte altre valutazioni, ma nell’aria filtra già qualche indizio. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, pare che la dirigenza abbia già deciso l’eventuale sostituto di Pioli: si tratta di Massimiliano Allegri, un nome che di certo dalle parti di Milano non hanno mai dimenticato (2 scudetti).

Ultime Milan: smentita su Rangnick

Allegri è il nome caldo per la panchina del Milan, e su questo forse qualche ipotesi era stata già fatta. Nelle ultime ore però si è parlato parecchio di Rangnick, e di come il futuro rossonero sarebbe poi stato affidato a lui dopo la partenza di Pioli. Ebbene pare siano arrivate delle smentite. Tutto è ancora da vedere.