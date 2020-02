Calciomercato: Juventus-Inter su Emerson Palmieri, l’agente: “In estate la soluzione migliore”

Il mercato non è mai fermo, anche nei giorni più lontani dalle ufficialità. Inter e Juventus sono sempre le squadre più attive e attente agli sviluppi quotidiani dei calciatori di interesse. Tra rinnovi e nuovi innesti, le due società sono in concorrenza per far tornare in Italia Emerson Palmieri, terzino sinistro ex Roma, ora al Chelsea.

Calcio mercato, le parole dell’agente di Emerson Palmieri

“Siamo consapevoli“, afferma l’agente a juvenews, “che sia l’Inter che la Juventus sono interessate al calciatore, per il momento non si è parlato con il Chelsea di un addio, non è pervenuta infatti alcuna offerta ufficiale. Penso che fino a maggio non arriveranno, poi in estate decideremo il da farsi“.