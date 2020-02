Calciomercato Inter, piace Marcos Alonso | Antonio Conte pensa già alla prossima stagione e a come migliorare la rosa. L’obiettivo principale è migliorare le corsie laterali come già parzialmente fatto nel mercato invernale. L’arrivo di Moses e Young non ha reso completamente felice Conte che per la prossima stagione guarda ancora in Premier League. Piace, infatti, Marcos Alonso del Chelsea, esterno già allenato ai tempi di Stamford Bridge.

Calciomercato Inter, il Chelsea alza la richiesta per Marcos Alonso

Stando a quanto si legge su calciomercato.com, già in inverno l’Inter ha provato ad arrivare all’esterno spagnolo ex Fiorentina. I Blues, però, hanno alzato il muro chiedendo 30 milioni, nonostante la stagione poco brillante del laterale sinistro. L’Inter, però, non ha perso tutte le speranze e in estate tenterà un nuovo assalto per cercare un accordo con il Chelsea che potrebbe chiedere qualcosina in meno se Marcos Alonso dovesse continuare su questi standard.

Inter, l’arrivo di Alonso dipende da Lampard

Dalla permanenza di Frank Lampard sulla panchina di Stamford Bridge potrebbe cambiare il futuro di Marcos Alonso. Un’eventuale permanenza del tecnico inglese potrebbe portare il laterale spagnolo a forzare la richiesta di cessione e spingere per l’Inter. E’ questo il modo per far abbassare le richieste dei Blues. L’Inter, dunque, ci spera ma non andrà oltre certe cifre.