Calciomercato Inter, Messi chiama Lautaro: “Spero venga qui”

Calciomercato Inter: Lautaro al Barcellona, Messi spinge

Calcio Mercato Inter Lautaro | Un mercato davvero infuocato per l’Inter, impegnato a programmare qualche colpo futuro, ma soprattutto nel blindare qualche suo gioiello. Il primo della lista è chiaramente Lautaro Martinez, con ogni probabilità il giocatore più richiesto sul mercato. L’attaccante argentino sta disputando una stagione straordinaria, e le sue prestazioni hanno scaturito un eco incredibile, tanto da suscitare l’interesse da parte delle principali big europee. Il club più attivo sulla questione è certamente il Barcellona, che lo ha messo nel mirino già da diverso tempo. I blaugrana ci hanno provato in estate e ci proveranno ancora, e intanto dalla Spagna arrivano delle dichiarazioni molto importanti. A parlare è stato addirittura Messi, il quale non si è nascosto più di tanto. Queste le sue parole riportate da goal.com:

“Lautaro? E’ un giocatore fortissimo, bravo in area e che si sa muovere, spero venga qui. Lui e Suarez si somigliano, magari lui stesso potrebbe aiutarlo ad ambientarsi”.

Lautaro: dalla chiamata di Messi al muro nerazzurro

Il futuro di Lautaro è più che mai in bilico, specie dopo le parole bomba di Messi. Il capitano del Barcellona è stato parecchio chiaro, e intanto dall’altra parte l’Inter pensa ad alzare il muro. Questa la valutazione per il Toro.