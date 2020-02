Calciomercato Inter, Kumbulla più vicino: due contropartite, la strategia

Calciomercato Inter: affare Kumbulla, due contropartite per convincere il Verona

Calcio Mercato Inter Kumbulla | Un mercato davvero molto intenso in Serie A, anche se a parecchia distanza dall’estate. Le big del nostro campionato si stanno già dando un gran da fare, e su tutte l’Inter, che nelle ultime settimane sta provando a programmare ogni colpo. In particolare per quanto riguarda Kumbulla, preda molto ambita soprattutto in Italia. Le prestazioni del centrale albanese sono state fin qui ottime, e la sua tenera età lo rende uno dei giocatori più talentuosi al momento in circolazione.

I nerazzurri sanno bene delle difficoltà della trattativa, e pertanto starebbero studiando una giusta strategia per anticipare tutti: stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sembra che il club meneghino sia disposto a mettere sul piatto i cartellini di Dimarco e Salcedo. Questi ultimi stanno già militando nella squadra di Juric, ma ovviamente soltanto in prestito.

Notizie Inter: Kumbulla, tra prezzo e concorrenza

La strategia dell’Inter potrebbe senza dubbio far vacillare parecchio il Verona, che però giustamente continuerà a valutare anche le proposte delle altre pretendenti. Juventus e Napoli non mollano, anzi restano alla finestra aspettando il giusto momento per affondare il colpo. Intanto la squadra veronese fissano il prezzo per il proprio pupillo, questi i dettagli riportati dalla nostra redazione.