Notizie Roma, Fonseca in conferenza stampa pre Gent in Europa League

Ultime AS Roma | Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista del match d’Europa League contro il Gent. Via ai sedicesimi di finale, i giallorossi sono pronti a riscattarsi dopo il periodo buio in Serie A. Intanto sono arrivate le parole anche del presidente Pallotta nei giorni scorsi.

Roma news, le parole di Fonseca

“Sono preoccupato di quello che dobbiamo fare per vincere la partita. In settimana abbiamo lavorato bene, mi aspetto che la squadra possa fare bene. E’ facile inventare cose di spogliatoio ora come i colloqui con i giocatori, abbiamo un ottimo rapporto. Non è giusto inventare cose, lavoriamo bene.

Pellegrini ha dimostrato di essere un grande giocatore e un grande uomo. Deve continuare a lavorare così. Vediamo nei prossimi giorni come sta Diawara, ho parlato con lui e ha detto che sta bene.

Crediamo ancora alla possibilità di arrivar in Champions tramite il campionato. Mi hanno detto che a Roma è difficile e c’è una grande pressione. Ma se non vuoi pressione non devi allenare in Serie A. Io voglio accettare la pressione. Ma non bisogna avere questa negatività che si è creata. Contro l’Atalanta è arrivata una sconfitta, ma tutti sappiamo quanto sia difficile giocare contro l’Atalanta. La squadra non ha sbagliato la strategia, ma sulle palle ferme. Non ricordo di nessuna squadra che ha giocato con l’Atalanta senza concedere nulla”.