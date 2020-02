Ultime Napoli, infortunio Hysaj: tempi di recupero più lunghi del previsto, la situazione

Ultime Napoli – Infortunio Hysaj | Non è uscito con le migliori condizioni fisiche dall’ultimo match vinto alla Sardegna Arena dalla sua squadra, Elseid Hysaj. Il terzino del Napoli si trova costretto a lasciare gli azzurri in difficoltà, nella già complessa situazione legata agli infortunati in difesa. Sì, perché se Gattuso recupera Maksimovic e Koulibaly, adesso dovrà fare a meno del suo perno duttile per la linea a quattro di difesa.

Elseid Hysaj, da quando è arrivato sulla panchina il tecnico calabrese, è stato escluso dalla formazione solo in due occasioni: alla prima col Parma e all’ultima casalinga – persa dagli azzurri – contro il Lecce. L’ex Empoli è diventato, a poco a poco, un calciatore fondamentale per Rino Gattuso. Tecnico che adesso dovrà fare a meno di lui, perché le condizioni attuali dopo il suo infortunio non sono buonissime.

Notizie Napoli, un mese di stop per Hysaj: Gattuso adesso è costretto alle scelte

Dopo la vittoria del Napoli a Cagliari, stando a quel che riporta il quotidiano Tuttosport, Elseid Hysaj si sarebbe sottoposto a degli esami clinici. Questi, hanno evidenziato una distrazione di grado lieve del legamento collaterale mediale del ginocchio. I tempi di recupero stimati saranno più lunghi di quelli che ci si aspettava. L’albanese potrebbe restare ai box per circa un mese, saltando così sicuramente la prima della doppia sfida contro il Barcellona, ma probabilmente anche la seconda. Gennaro Gattuso dovrà affidarsi a Mario Rui, così come fatto già nel match vinto in Sardegna, sostituendo proprio i due giocatori. Sulla destra Di Lorenzo e adesso le varianti per le corsie, sono veramente ridotte al minimo, considerando anche l’infortunio di Malcuit.