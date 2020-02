Paris Saint-Germain, sconfitta e caos

Paris Saint-Germain Tuchel | E’ caos post Champions League per Thomas Tuchel. Dopo la sconfitta rimediata ieri sera, contro il Borussia Dortmund per 2-1, è un tutti contro tutti in casa Paris Saint-Germain. Lo spogliatoio sembra del tutto spaccato dopo la sconfitta rimediata contro il club tedesco nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il ritorno si giocherà al Parco dei Principi, intanto, non promette bene quanto accaduto nella giornata di ieri sera, soprattutto nelle interviste post partita.

L’allenatore Tuchel ha puntato il dito contro il fuoriclasse Neymar al termine del match: “Si è visto che non aveva il ritmo-partita nelle gambe”. Immediata la risposta del calciatore brasiliano: “E’ da inizio febbraio che sono guarito dall’infortunio e chiedo di giocare. Il club e i medici avevano paura che mi rifacessi male e hanno voluto teneri fermo. Non condividevo questa scelta, ma ho dovuto accettarla in silenzio. E’ difficile far bene in partite come quelle di Champions se prima prima non giochi mai”.

PSG, il fratello di Kimpembe: “Tuchel vai a farti f…, figlio di p…” [VIDEO]

Intanto tutto il resto della squadra sembra contro l’allenatore. Icardi è rimasto in panchina per l’intero match di Champions, mentre il fratello del difensore del PSG Kimpembe, ha postato la termine del match una story su Instagram dura contro l’allenatore: “Tuchel vai a farti f…, figlio di p…”.