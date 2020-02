Tweet on Twitter

Oroscopo di oggi 19 febbraio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 19 febbraio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Non vivrai la giornata nel migliore dei modi, anche per quel che riguarda la salute. Un po’ di debolezza fisica aumenterà la vostra pigrizia. Purtroppo però ci sarà da lavorare, io ti consiglio di rinviare le decisioni per non rischiare di commettere errori.

Toro. Positività per quel che riguarda l’amore, merito dell’influsso di Marte. Anche sul lavoro cominciano ad andare per il verso giusto le cose, i progetti cominceranno a prendere forma. Tira fuori maggiori idee possibili, è il momento per farlo.

Gemelli. Periodo di recupero per te, ripartirai da qui in avanti. Tutto ciò che è rimasto solido fino ad ora, continuerà ad esserlo per il futuro. Farete scelte importanti nel week-end.

Cancro. Giorni di verifica per le coppie, alla base dovrà esserci la pazienza. Senza quest’ultima, difficilmente riuscirete a venir fuori dalle discussioni. Cercate la vostra serenità all’interno della coppia e non altrove.

Leone. Perplessità in arrivo, giornata che comunque resta positiva per quel che concerne i sentimenti. Cautela maggiore nel week-end, evitate contrasti di ogni tipo.

Vergine. Periodo favorevole per il tuo segno, affronta le questioni importanti senza paura, perché il cielo pure è favorevole. Recupera gli affetti persi, ne hai bisogno.

Oroscopo Paolo Fox 19 febbraio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sarà un giorno che vivrai con un po’ di preoccupazione e tensione, perché è impegnativo per quel che riguarda il lavoro. Un po’ di confusione farà da protagonista in questo mercoledì, cerca di evitare scontri in famiglia.

Scorpione. I prossimi due giorni li vivrai dedicandoti ai progetti che avevi in programma già da tempo. Riguarderanno il lavoro, ma non solo. Nella vita privata potrebbero arrivare delle richieste importanti.

Sagittario. La settimana procede bene, nuove emozioni sono alle porte. Favorevoli i nuovi incontri, in particolar modo quelli legati ai rapporti d’amicizia che andranno a crearsi da qui in avanti. Il cielo è favorevole.

Capricorno. Seguirai i tuoi obiettivi con enorme ambizione, vuoi farti valere sul lavoro. In arrivo novità molto importanti proprio su quest’ultimo, perché sarà questo il crocevia della tua carriera.

Acquario. Transito di Venere, questo è un momento per una vera e propria rinascita. Ti consiglio di fare molta attenzione ai giorni di venerdì e sabato che verranno, perché saranno giornate molto impegnative, tanto quanto importanti.

Pesci. Aria di cambiamento, con l’arrivo di marzo si concretizzerà il tutto. Finalmente metterai alle spalle il passato, che in quest’ultimo periodo ti ha tormentato. Andrai a caccia di novità, favorevoli e anche tanto, i nuovi incontri.