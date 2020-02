Notizie Napoli, infortunio per Koulibaly: le condizioni e i tempi di recupero

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, sta attraversando un vero e proprio calvario: sembrava stesse migliorando mentre invece oggi sono arrivati ulteriori aggiornamenti, di tenore negativo, riguardo il suo infortunio.

Ultime Napoli, ancora problemi di Koulibaly

Il difensore senegalese non sta vivendo la sua migliore stagione quest’anno, un po’ per la crisi complessiva della squadra, un po’ per qualche problema fisico di troppo. Negli ultimi 2 mesi soltanto 2 presenze per lui, bloccato prima da un infortunio al bicipite femorale e poi da un problema alla coscia che, secondo quanto riferito da TV Luna, è molto lontano dall’essere risolto. Il centrale oggi non si è allenato e nemmeno domani potrà farlo: a questo punto diventa ormai certo, oltre alla sfida contro il Brescia, Koulibaly salterà anche il big match contro il Barcellona di Champions League, in programma martedì 25 febbraio. Fino a questo momento soltanto 15 presenze in Serie A in questa stagione: non è l’anno di Kalidou.

Mercato Napoli, addio Koulibaly

Sul suo rendimento, è possibile abbia pesato anche il mercato: in molti dalle parti di Napoli sono convinto che ci sia già una sorta di patto tra gentiluomini tra il suo agente Fali Ramadani ed Aurelio De Laurentiis per una sua cessione. Su di lui ci sono le bigi di mezza Europa, ed il senegalese ha solo l’imbarazzo della scelta.