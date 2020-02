Notizie Milan, Rebic: “Finalmente ho spazio, prima non avevo occasioni”

Ultime Milan | Ante Rebic, attaccante del Milan, ha parlato del suo momento nel corso di un’intervista concessa a Dalmatinski Portal, spiegando:

“Finalmente ho l’opportunità di giocare con continuità in questo modo posso andare in campo e dimostrare quelle che sono le mie capacità. Ora finalmente è andato tutto a posto. Per me non è mai stato più difficile giocare in Serie A piuttosto che in Germania. Semplicemente non avevo le giuste occasioni per giocare. Quando mi viene concessa, nella maggior parte dei casi, ho sempre sfruttato al massimo lo spazio”.

Ultime Milan, Rebic ed il difficile riscatto

Il calciatore è arrivato in estate dal Francoforte ma con Giampaolo ha trovato pochissimo spazio. Lo stesso era accaduto con Pioli all’inizio ma dopo l’arrivo di Ibra tutto è cambiato: