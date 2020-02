Tweet on Twitter

Notizie Milan, allarme difesa: uomini contati, rischia anche Romagnoli

Ultime Milan, guai in difesa. Come riportato da Tuttosport, dopo aver risolto il problema dell’astinenza da gol e aver dato una certa identità tattica alla squadra, ora Stefano Pioli fa i conti con l’emergenza infortuni.

Nel momento caldo della stagione sono sei gli indisponibili, assenze che riguardano ogni reparto. In vista della trasferta di Firenze si tenterà di recuperare Hakan Calhanoglu, che nelle ultime settimane si è rilanciato e ha beneficiato del nuovo modulo prima di fermarsi per una lesione al muscolo ileopsoas destro che, però, potrebbe rivelarsi meno grave del previsto.

Pioli potrebbe puntare su Lucas Paquetà, deludente con il Torino. Il brasiliano ha mostrato scarso feeling con Zlatan Ibrahimovic e in quella posizione. L’alternativa è Bonaventura.

Ultime Milan: guai per Pioli

Tuttavia i problemi maggiori riguardano la difesa dove non sono al meglio Kjaer e Musacchio. Rischia anche Romagnoli. Il capitano rossonero ha giocato tutte le 24 gare di campionato senza mai essere sostituito, e da 7 giornate è in diffida. Un altro cartellino giallo complicherebbe le prossime patite di Pioli viste le assenze di Simon Kjaer, fermato da un problema ai muscoli flessori della coscia sinistra su cui oggi farà luce una risonanza magnetica, e Mateo Musacchio (a sua volta diffidato), che riscaldandosi ha avvertito una contrattura al polpaccio destro. In difesa pesa anche l’assenza di Leo Duarte fuori ormai da parecchio.