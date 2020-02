Notizie Juventus, infortunio per Higuain: le condizioni e i tempi di recupero

Problemi fisici per Gonzalo Higuain oggi durante l’allenamento che si è fermato: dubbi a questo punto sulla sua presenza contro la SPAL.

Ultime Juve, stop per Higuain

La Juventus si prepara alla gara di domenica contro la SPAL, con una ritrovata sicurezza dopo l’ultima vittoria in campionato ed i ritorni di Khedira e Bernardeschi. Sullo sfondo c’è già la Champions League che ritorna, ma intanto l’ostacolo adesso è rappresentato dagli estensi, reduci dalla sconfitta contro il Lecce, a caccia della prima vittoria sotto la guida di Di Biagio. Una sfida a cui potrebbe non prendere parte Gonzalo Higuain: il bomber argentino non ha preso parte alla seduta odierna a causa di una lombalgia che gli ha impedito di essere al meglio.

I dettagli dell’infortunio

La sue condizioni saranno valutate giorno per giorno: oggi non ha potuto completare la seduta, e con i problemi alla schiena è sempre complicato fare previsioni. Ovvio che con la sfida contro il Lione alle porte, Sarri possa fare i suoi calcoli e per questo è molto complicato pensare che scenda in campo domenica. Ad ogni modo per Sarri non dovrebbero esserci problemi di organico, visto che Dybala è sempre più in forma e Cristiano Ronaldo, dopo aver riposato contro il Brescia, sarà sicuramente della partita.