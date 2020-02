Juventus, Capello: “A rilento, non ci sono i ritmi giusti per la Champions”

Notizie Juventus: Capello sulla Champions

Notizie Juventus Capello | La Juventus continua spedito il suo percorso in campionato, ma adesso dovrà iniziare a concentrarsi seriamente sulla Champions League, un obiettivo mai sfumato e che anzi continua ad essere il sogno per ogni tifoso. I bianconeri pensano alla sfida contro il Lione, e Sarri studia già le sue scelte in vista del suo avversario. Il club francese non potrà contare su Depay, ma resta comunque da non sottovalutare. Chi invece non è convinto dell’andamento bianconero nella massima coppa europea, è Fabio Capello, il quale ha detto la sua negli studi Sky Sport:

“Juventus? Sta andando a rilento, non ha i giusti ritmi per la Champions League. Il trucco sarà avere una velocità di manovra superiore rispetto a quella di adesso. I giocatori ci sono, si spera in un ritorno di Chiellini. Il Lione non è avversario da sottovalutare, i club francese sanno essere pericolosi”

News Juventus: le possibili scelte di Sarri in vista del Lione

Mancano ormai pochi giorni per la sfida d’andata tra Juventus e Lione per gli ottavi di finale di Champions League, e Sarri sta ovviamente già riflettendo sul chi schierare in campo. A porta non ci dovrebbero essere dubbi, così come in difesa, con De Ligt ancora molto favorito su Chiellini. A centrocampo spazio per Rabiot visto l’infortunio di Pjanic, mentre in attacco solito tridente.