Notizie Genoa, infortunio per Radovanovic: stagione finita

Ivan Radovanovic è costretto a chiudere anzitempo la propria stagione a causa di un infortunio: a comunicarlo è stato il Genoa stesso con una nota ufficiale.

Ultime Genoa, lungo stop per Radovanovic

Il centrocampista rossoblu deve fermarsi in anticipo rispetto ai compagni: come si legge in un comunicato della società, si è rotto il legamento crociato, il che significa campionato terminato prima del tempo. L’infortunio è avvenuto nel corso dell’ultima gara contro il Bologna, al minuto 75: fin dai primi minuti era apparsa chiaramente la gravità dell’accaduto ma si riteneva fosse più un distorsione. Ed invece ha ceduto il legamento, obbligando il serbo a stare fermo per almeno 6 mesi. Il mediano sarà operato nelle prossime ore in Francia.

“L‘intervento verrà eseguito a Lione“, si legge nel testo dell’annuncio, “dove il giocatore arriverà già nelle prossime ore accompagnato dallo staff medico rossoblù. Siamo sicuri che tornerà più forte di prima“. Brutta tegola per Nicola, che perde un centrocampista da oltre 1300 minuti disputati quest’anno, con 1 assist messo a segno.

Notizie Genoa, il punto sugli infortunati

Romero sta proseguendo il percorso di recupero con Ghiglione, che starà fuori un mese a causa di una lesione di secondo grado al bicipite femorale. Anche Schone, uscito durante la gara con il Cagliari per un affaticamento muscolare ai flessori della coscia, verrà tenuto sotto osservazione nelle prossime ore. Infine anche la presenza di Pajac, che ha un’infiammazione all’apofisi tibiale anteriore, è molto a rischio per quel che riguarda la gara contro la Lazio.