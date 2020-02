News Juventus, Haaland era in pugno dei bianconeri: il talento ha scelto il Dortmund per un chiaro motivo

News Juventus – Haaland | Dieci gol in sette partite disputate in Champions League, per un classe 2000, non possono essere una casualità. E’ un predestinato Erling Haaland, la dicitura della parola fa chiarezza: è destinato a diventare uno dei giocatori del panorama mondiale per il futuro del calcio. Continua a macinare reti, la ‘rookie’ del mese, nonché giocatore dello stesso, da quando veste la maglia del Dortmund.

Trentasette gol in stagione, numeri clamorosi se pensiamo che siamo soltanto alla metà di febbraio. Anche contro il PSG ha dimostrato le sue qualità e dall’Italia i rimpianti sono enormi. Sì, perché la Juventus è stata a un passo dall’acquisto del talento norvegese, così come il Napoli che avrebbe potuto anticipare tutti ancor prima dell’exploit di inizio stagione al Salisburgo.

Ultime Juventus, Haaland cercava spazio da protagonista assoluto: ecco perché ha scelto il Borussia Dortmund

I colleghi di Calciomercato.com hanno analizzato l’affare Haaland piazzato dal Borussia Dortmund, che ha compiuto un vero e proprio capolavoro. La clausola rescissoria, molto bassa, ha rappresentato un’occasione unica. Mino Raiola ha incontrato diversi club, tra cui il Manchester United e proprio la Juventus in Italia. Ma le idee del calciatore erano già chiare: Haaland aveva voglia di mettere da parte le questioni economiche. Il suo unico obiettivo era legato al sentirsi protagonista, ancora una volta in Champions League. Alla Juventus avrebbe fatto probabilmente un percorso diverso da quello in Germania.

La concorrenza con Higuain, Dybala e CR7 non spaventerebbe un ragazzo che, a soli 19 anni, ha già piazzato così tante reti ma è chiaro che, tra l’idea di alternarsi con altri calciatori, all’essere protagonista indiscusso in Bundesliga e comunque ad alti livelli, il calciatore abbia preferito la seconda ipotesi. E’ tutta qui la chiave della scelta di Erling Haaland. la Juventus – così come il Manchester United – avrebbe potuto prelevarlo sborsando le importanti cifre chieste in commissioni. Con il Borussia Dortmund però e con il Westfalenstadion, c’è stata subito intesa.