News Cagliari, infortunio Pavoletti: operato ieri alla clinica di Innsbruck, i nuovi tempi di recupero

News Cagliari – Infortunio Pavoletti | Al centro del caos il Cagliari dopo le vicende vissute in Sardegna e risolte poi in conferenza stampa, in prima persona, da Pavoletti e Cigarini. Si è nuovamente infortunato Pavoletti, com’è noto da ormai un po’ di giorni. Nella giornata di ieri è volato alla clinica Hochrum di Innsbruck, per una nuova operazione. Il lungodegente Leonardo Pavoletti è stato vicino al rientro, dopo aver lavorato assieme a Giorgio Chiellini per tornare a giocare (il capitano della Juventus è tornato in campo proprio domenica scorsa), ora si trova costretto al lungo stop. Stagione finita per Pavoletti, si rivedrà in campo solo a settembre e dopo una lunghissima e cauta riabilitazione.

Ultime Cagliari, infortunio Pavoletti: il comunicato ufficiale del club sulle condizioni e sui tempi di recupero

Il Cagliari, attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, ha rilasciato alcune news legate all’infortunio di Leonardo Pavoletti. Di seguito, il comunicato della società: “Leonardo Pavoletti è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: l’operazione è stata eseguita ieri sera nella clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink. Il calciatore osserverà ora alcuni giorni di degenza e comincerà dalla prossima settimana l’iter riabilitativo stabilito con prognosi di circa 6 mesi”.