Mercato Inter, intrigo Kumbulla-Chong con il Verona: la situazione

Mercato Inter, Kumbulla nel mirino: Chong per convincere gli scaligeri

Mercato Inter – intrigo Kumbulla e Chong | I nerazzurri hanno provato a convincere l’Hellas Verona sin da subito, per spazzare via ogni concorrenza per quanto riguarda Marash Kumbulla. Il difensore del club scaligero è nel mirino dell’Inter, ma è sulle sue tracce anche il Napoli e l’amministratore delegato Giuseppe Marotta, sta cercando di trovare maggiori soluzioni per aggiudicarsi il talento classe 2000. I rapporti con il club di Verona sono ottimi, ma occhio alla concorrenza. Sì, perché non c’è solo la società azzurra sul calciatore, anche l’idea tedesca della Bundesliga avrebbe preso il sopravvento nelle ultime giornate. Al Bentegodi sarebbero arrivato gli agenti di Lipsia, Borussia Dortmund e Bayern Monaco, club tedeschi che fanno sempre molta attenzione ai giovani e Kumbulla rappresenterebbe l’uomo giusto per la difesa del domani.

Ultime Inter, Chong in prestito al Verona per il cartellino di Kumbulla: i dettagli dell’affare

L’Hellas aveva trovato intesa con il Napoli, dopo i contatti per Rrahmani andati a buon fine, aveva trovato un accordo di 25 milioni, ma sarà una cifra che forse non basterà più. Kumbulla continua a macinare prestazioni importanti, anche contro le big. Il suo rendimento migliora gara dopo gara e l’Inter comincia a ragionare sulle mosse giuste da attuare per convincere gli scaligeri. Come rivela il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, una di questa riguarda Tahith Chong. Il talento olandese finirà in scadenza tra quattro mesi e sembra intenzionato a non rinnovare al Manchester United. Da Milano filtrano buone sensazioni, con i nerazzurri pronti a chiudere per il talento seguito anche dal Barcellona. E’ per questo che l’Inter potrebbe convincere proprio l’Hellas Verona attraverso il suo prestito, regalando ad Ivan Juric un calciatore perfetto per il suo 3-4-2-1.