Inter, Ranocchia difende Padelli in conferenza | Vigilia di Europa League per l’Inter di Antonio Conte che domani affronterà il Ludogorets nell’andata dei sedicesimi di finale. In conferenza stampa, accanto all’allenatore, c’era Andrea Ranocchia.

Inter, Ranocchia fissa gli obiettivi

“Le ambizioni devono essere sempre altissime quando si indossa la maglia dell’Inter, lo dico da sempre. Per arrivare a grandi traguardi, bisogna fare dei piccoli step. Dobbiamo arrivare il più lontano possibile, a partire dal match di domani che non sarà affatto semplice”.

Padelli? “Ci stiamo facendo tutti il mazzo. Tutti in squadra abbiamo fiducia per i nostri compagni. E’ uguale se gioca lui o Handanovic. Padelli ha fatto delle ottime partite, poi quando vai a sostituire un Handanovic ci può stare qualche differenza, però io ho la massima fiducia in lui e nei miei compagni. Le faccende che sono venute fuori le avete create voi più che noi, siamo tutti allineati a prescindere da chi giochi“.

Ranocchia parla delle differenze con le rose del passato

Andrea Ranocchia, che domani scenderà in campo con ogni probabilità, ha parlato anche delle differenza con le rose del passato dell’Inter.

“Dovremmo dimostrarlo di essere l’Inter più forte, spero che sia la migliore perché vorrebbe dire essere arrivati ai trofei, adesso dobbiamo tirar fuori tutto ciò che abbiamo, e spero di poterlo dire a fine anno”.