Calciomercato Roma, Zaniolo e Pellegrini: futuro scelto dalla nuova proprietà

Calciomercato Roma, già deciso dalla nuova proprietà il futuro di Zaniolo e Pellegrini

Calciomercato Roma – Zaniolo e Pellegrini | Sta faticando la Roma in quest’ultimo periodo. La società giallorossa vive una situazione complessa di stagione, con l’avvento della nuova proprietà che è ormai alle porte. Il gruppo Friedkin ha le idee chiare per la Roma che troverà e che vorrà. Al centro della questione ci sono sicuramente i giovani talenti, Niccolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. Hanno molto mercato i due, con la Juventus sempre in agguato, pronta a far follie per i talento giallorossi. I due rappresentano un vero e proprio patrimonio in casa Roma e la nuova società sembra non intenzionata a cedere i due giocatori, ma al contrario, metterli al centro del progetto. Al contempo, la vendita di alcuni pezzi pregiati potrebbe essere possibile, perché le risorse economiche dovranno essere ricavate anche dalle cessioni.

Ultime Roma, il futuro di Zaniolo e Pellegrini passa anche dalle strategie della nuova società

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, racconta delle idee che arriveranno dalla nuova gestione societaria del gruppo Friedkin. Non ha voglia di perdere la competitività la nuova società della Roma, che proverà a muoversi presto per evitare il caos del Financial Fair Play. Ci sarà la possibilità di una deroga, permessa nel periodo legato al primo anno di gestione. Le intenzioni sarebbero quelle di chiedere all’Uefa un vero e proprio sostegno economico per quelle squadre che, dopo aver partecipato alle competizioni europee, si trovano senza gli introiti delle stesse. Non ha voglia la Roma di andare a smantellare un organico, vuole mettere al centro del progetto Pellegrini e Zaniolo, collaudando una società che – al più presto possibile – possa competere ai vertici della Serie A.