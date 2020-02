Calcio mercato Napoli, sfida con l’Inter per Castagne

Calciomercato Napoli Castagne | Timothy Castagne, esterno dell’Atalanta, è finito nel mirino di tanti club in Serie A e all’estero. Già la scorsa estate sono state rifiutate offerte per lui da parte dell’Atalanta, su tutte c’era il Napoli. Ora però il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe andare via la prossima sessione di calciomercato. Una stagione non proprio facile quella di Castagne all’Atalanta quest’anno. Con l’esplosione di Gosens e i continui infortuni, il calciatore è spesso preferito anche da Hateboer sulla corsia di destra. Sul futuro del calciatore ha parlato nelle scorse settimana anche il direttore sportivo Zamagna.

Mercato Napoli, le parole di Castagne sul futuro

L’esterno Timothy Castagne, ha rilasciato un’intervista a La Derniere Heure, dove ha anche parlato del suo futuro. Su di lui ci sono il Napoli che è alla continua ricerca di un terzino offensivo capace di giocare su entrambe le corsie e l’Inter di Conte che lo considera perfetto per il 352. Queste le parole del calciatore:

“Mercato? Non ci penso. Adesso penso solo alla fine di questa stagione e all’Europeo in estate. Non sarebbe male restare a Bergamo se dovessimo raggiungere ancora la Champions League. Vedremo cosa accadrà, ma non conosco le squadre interessate a me. La Premier League è un campionato che mi attira da sempre ma se dovessero bussare alla porta squadre come Inter o Napoli… Stiamo parlando davvero di due grandi squadre”.