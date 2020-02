Calciomercato Milan: Under una priorità in estate

Ultime Milan | Under può arrivare a giugno. In estate, come riportato da cm.com, per i rossoneri è prevista una nuova rivoluzione.

Il club capitoli in estate potrebbe cambiare pelle e tante big di Serie A sono pronte ad approfittarne. Tra questi il Milan che è in fila ormai da tempo per l’esterno turco. Cengiz Under ormai da un anno non vede la luce di una crisi. Per questa ragione, dopo le voci a gennaio, i rossoneri potrebbero rifarsi sotto.

Ultime Roma: via anche Kolarov e Dzeko?

Tuttavia l’esterno non sarà l’unico a lasciare la capitale. Anche Kolarov e Dzeko rischiano l’addio. Il terzino ex Lazio e Manchester City è stato uno dei punti di forza dei capitolini nelle ultime stagioni, titolare inamovibile per qualsiasi allenatore e confermato in estate nonostante il pressing dell’Inter.

Con l’arrivo di Fonseca a Roma il suo cammino è proseguito nella capitale tra i titolare. Tuttavia nelle ultime 5 partite Kolarov ha giocato appena 97 minuti, venendo scalzato da Spinazzola nel ruolo di laterale basso. Per questa ragione il serbo ora sta pensando seriamente di lasciare i capitolini. Sabatini e Mihajlovic a Bologna, che lui conosce benissimo, farebbero carte false pur di averlo in Emilia. Tuttavia per Kolarov a Roma era previsto anche un ruolo da dirigente che gli emiliani ad oggi non potrebbero assicurargli.

Una situazione diversa ma con un esito simile potrebbe essere anche quella di Edin Dzeko. In estate l’attaccante ha rinnovato il proprio contratto a 7.5 milioni di euro a stagione, ma difficilmente i giallorossi senza Champions potranno tenerlo in organico.