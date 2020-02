Tweet on Twitter

Calciomercato Milan: Rebic, il riscatto è un problema

Ultime Milan, cruccio Rebic. L’attaccante croato ha cominciato a segnare e ad incantare tutti a Milano. La notizia, seppur buona, rischia di diventare un bel problema per i rossoneri perchè il club milanese non ha fissato il riscatto del calciatore che è arrivato in uno scambio di prestiti con Andrè Silva.

Il portoghese in Germania non sta avendo la stessa sorte mentre in Italia Ante Rebic si è dimostrato giorno dopo giorno partner perfetto dello svedese.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ora le sue azioni sono in ascesa e riscattarlo dall’Eintracht non sarà semplice. La valutazione attuale si aggira sui 40 milioni, ma il Milan ha tempo fino al 2021 per aprire la trattativa.

Del resto anche quando Rebic era ai margini del Milan e non sembrava avere benzina nelle gambe, il ct della Croazia nella sua Spalato contro l’Ungheria lo ha schierato ed ha giocato una delle gare migliori.

Ora che ha conquistato anche i tifosi, sarà difficile farne a meno. Contro la Juve, il 4 marzo, Ibrahimovic non ci sarà e per tentare l’ultimo assalto alla coppa Italia ci vorranno anche i gol di Rebic.

Ultime Milan: non è il momento di trattare

Tuttavia ora che si sta rivalutando, non è il caso per il Milan di aprire trattative con Francoforte. C’è tempo per assicurarsi il cartellino di Rebic, senza che questo influisca sul destino di Andre Silva, che ha fatto il cammino inverso quando Boban e Maldini hanno portato Ante a Milano.