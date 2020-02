Calciomercato Milan: arriva la firma di Rangnick, la risposta di Elliott

Calciomercato Milan: arriva la firma di Rangnick

Calciomercato Milan Rangnick | L’interesse del Milan per Ralf Rangnick è noto a tutti e nelle ultime settimane, più organi di stampa, hanno accostato il dirigente al Milan per la prossima stagione e per il futuro. Dopo l’annuncio del noto quotidiano tedesco Bild riguardo la firma del dirigente (poi smentita), oggi è stato L’Equipe ad annunciare il passaggio di Rangnick al Milan. Secondo quanto riporta il prestigioso giornale francese, infatti, l’attuale ​Head of Sport and Development Soccer della Red Bull, avrebbe già firmato un contratto con il Milan per il futuro, con tanto di ricca penale in caso di passo indietro da parte del club rossonero. Sul possibile arrivo di Ralf Rangnick ha parlato nelle ultime settimane il dirigente Paolo Maldini.

Calciomercato Milan: Rangnick firma, la risposta di Elliott

Dalla Francia sono sicuri del passaggio del noto dirigente al Milan, nonostante le ultime dichiarazioni di smentita da parte di Boban e Maldini per la panchina rossonera. Come riportato da Calciomercato.com, fonti vicine a Elliott smentiscono la firma annunciata dalla Francia. Ennesima smentita per il Milan sul futuro rossonero che punterà a un nuovo progetto al termine della stagione. Nonostante i quotidiani continuano ad accostare Rangnic al Milan, il club continua a prendere le distanze e bisognerà capire in futuro se è stato tutto fatto per lasciar lavorar con serenità l’attuale staff.