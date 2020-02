Calciomercato Milan, Pioli via a fine stagione | Il Milan sta vivendo un momento abbastanza positivo nell’ultimo periodo e può lottare fino alla fine per una qualificazione diretta in Europa League. I rossoneri hanno anche la possibilità di arrivare in finale di Coppa Italia dopo la gara di ritorno contro la Juventus. Nonostante questo, però, il futuro di Stefano Pioli potrebbe essere lontano da San Siro.

Calciomercato Milan, c’è già il sostituto di Pioli

Il Milan del futuro sarà affidato a Ralf Rangnick. Le conferme arrivano dalla Francia dove, secondo L’Equipe, ci sarebbe già l’intesa di massima tra la dirigenza rossonera e il tecnico tedesco. Sul quotidiano francese si legge che le conferme arrivano da una voce molto vicina al fondo Elliot. E c’è di più: pare ci sia una corposa penale in favore del tecnico qualora verrà meno l’accordo già trovato. Insomma pare che la prossima guida tecnica del Milan sia tedesca.

La stagione del Milan

I rossoneri, intanto, continuano a macinare gioco e vittorie. La cura Ibrahimovic sta avendo gli effetti sperati, infatti con lo svedese in campo, i rossoneri hanno perso una sola partita, il derby contro l’Inter. Una sola assenza, nella gara interna contro il Verona, che ha visto il Milan pareggiare per 1-1.