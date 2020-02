Calciomercato Juventus: Thago Alcantara richiesto da Sarri

Calciomercato Juventus: Thago Alcantara può arrivare

Notizie Juventus: Thago Alcantara è la richiesta di Sarri per la prossima stagione? Come riportato da Tuttosport, i bianconeri sono già al lavoro per il prossimo mercato.

Sfumato un tentativo last minute per Ivan Rakitic, trattato a lungo con il Barcellona e fino alla fine, alla Continassa hanno deciso di rimandare i discorsi.

A giugno, tuttavia, Paratici vorrebbe investire su un calciatore più giovane come Thiago Alcantara del Bayern Monaco. L’ex centrocampista del Barcellona già da un paio di anni cerca di lasciare la Germania.

I problemi legati al rinnovo potrebbero mettere la parola fine all’avventura in Bundeslvia di Thiago Alcantara, figlio dell’ex Lecce e Fiorentina Mazinho e fratello dell’ex interista Rafinha.

Il calciatore è a poco più di un anno di contratto con i bavaresi (scadenza 2021). In Spagna sono convinti che a giugno sarà divorzio dal Bayern e che la Juventus proverà l’assalto.

Non a caso nei mesi scorsi la Juventus aveva sondato il Bayern, con cui i rapporti sono ottimi, per ragionare su uno scambio tra Thiago e Emre Can ma alla fine il tedesco ha scelto il Dortmund.

Ultime Juve: occhio a Tonali

Ma non è finita perche in estate per rifare il centrocampi i bianconeri guardano anche in Italia. Se Thiago Alcantara può diventare un’alternativa a Pogba, Sandro Tonali potrebbe anche arrivare in ogni caso. Paratici vuole investire su un grande talento italiano e il 19enne del Brescia è il primo della lista. L’alternativa è francese e corrisponde al nome di Houssem Aouar del Lione.