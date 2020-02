Calciomercato Juventus, Paratici a San Siro per Gosens e Paratici | Questa sera a San Siro si è giocata l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atalanta e Valencia. Al Meazza era presente anche Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus.

Calciomercato Juventus, Paratici mette Gosens e Torres nel mirino

Ha vissuto una bellissima serata di Champions League Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus che era presente al Meazza per la gara tra Atalanta e Valencia. Secondo quanto si legge su calciomercato.it, sul taccuino del dirigente bianconero potrebbero esserci due nomi su tutti: Robin Gosens e Ferran Torres.

Entrambi sono stati protagonisti in positivo della gara di questa sera. Il laterale dell’Atalanta ha macinato kilometri su kilometri e ha disputato un’ottima partita sia in fase offensiva che in quella difensiva. Per il centrocampista valenciano ottimo match dal punto di vista personale. Ha colpito anche un palo clamoroso a metà primo tempo che poteva portare sul pareggio la propria squadra.